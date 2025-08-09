Советник главы ДНР, военный эксперт Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ ударили из миномета по машине бригады скорой помощи в Константиновке, одна из медиков погибла, водитель был ранен, сообщает ТАСС .

«После минометного обстрела частных домов в районе школы № 27 во время оказания помощи гражданскому населению погибла медик, ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле», — уточнил Кимаковский.

Он подчеркнул, что оба удара украинцы нанесли со стороны Дружковки. При этом вторая атака была прицельной. В итоге мина угодила в машину медиков, пытавшихся уехать из зоны обстрела. На месте удара жители нашли осколки от мин, произведенных в странах НАТО.

Ранее Кимаковский говорил, что ВСУ планируют устроить провокацию в роддоме в Краматорске в ДНР, временно находящими под их контролем. Украина планирует сделать то же, что и в Мариуполе.