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Киев выразил готовность к переговорам с РФ после полного прекращения огня

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, пишет РИА Новости .

Однако указ о запрете переговоров с Российской Федерацией до сих пор находится в силе и действует.

Кроме того, Зеленский полностью исключил юридическое признание Украиной российской территории Крыма.

«Не о чем говорить — это вне нашей Конституции», — заявил украинский лидер.

The Washington Post ранее писала, что 23 апреля на переговорах в Лондоне США выступят с предложением о признании Украиной и ЕС Крыма как части России.