Киев выразил готовность к переговорам с РФ после полного прекращения огня
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, пишет РИА Новости.
Однако указ о запрете переговоров с Российской Федерацией до сих пор находится в силе и действует.
Кроме того, Зеленский полностью исключил юридическое признание Украиной российской территории Крыма.
«Не о чем говорить — это вне нашей Конституции», — заявил украинский лидер.
The Washington Post ранее писала, что 23 апреля на переговорах в Лондоне США выступят с предложением о признании Украиной и ЕС Крыма как части России.