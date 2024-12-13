Киев подтвердил массовый удар ВС РФ по энергетике Украины
Киев подтвердил массированную атаку на энергетику Украины
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что энергетические объекты по всей стране подверглись массированному удару со стороны ВС России. Уточненной информации о разрушениях у Киева пока нет.
Глава украинского Минэнерго заявил, что специалисты продолжают работать над минимизацией последствий обстрела для энергосистемы.
«Как только будет разрешаться ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения», — написал Галущенко.
Тем временем Mash сообщил, что по Украине выпустили минимум 120 ракет. Военные и энергетические объекты страны атаковали дроны «Герань», ракеты «Кинжал» и «Искандер».