Киев подтвердил и назвал потери: РФ потопила украинский военный корабль на Дунае

Российская армия нанесла удар по украинскому кораблю-разведчику на реке Дунай, подтвердил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Он утверждает, что в результате атаки один армеец-моряк погиб и еще несколько военных пропали, сообщает РБК-Украина.