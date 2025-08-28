Киев подтвердил и назвал потери: РФ потопила украинский военный корабль на Дунае
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российская армия нанесла удар по украинскому кораблю-разведчику на реке Дунай, подтвердил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Он утверждает, что в результате атаки один армеец-моряк погиб и еще несколько военных пропали, сообщает РБК-Украина.
«Мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки», — заявил представитель Военно-морских сил Украины.
Плетенчук утверждает, что «подавляющая часть» украинских моряков, находившихся на атакованном корабле, удалось спасти. По его словам, в результате удара по судну один моряк погиб и еще «несколько» получили ранения.
Днем 28 августа Минобороны России заявило, что российский быстроходный безэкипажный катер (БЭК) потопил украинский корабль-разведчик «Симферополь» в устье Дуная. Судно полностью затонуло.