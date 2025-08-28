Российский катер нанес поражение кораблю ВМС Украины в устье реки Дунай

Также российские войска нанесли поражения другим объектам ВСУ. Были уничтожены вражеские склады с боеприпасами и дронами, а также пункты временной дислокации украинских военных и наемников в 153 районах.

Вместе с тем средства ПВО сбили украинский военный самолет Су-27, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были уничтожены 192 БПЛА противника.

В ночь на 28 августа ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Были поражены предприятия ВПК страны и военные авиабазы.