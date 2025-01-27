Киев ответил на нашумевшие слова Буданова* про «серьезные переговоры до лета»

Слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилла Буданова* о переговорах с Россией, которые распространили украинские СМИ, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба ГУР. «Украинская правда» писала, что на закрытом заседании в Раде Буданов* сказал, что если мирные переговоры с Россией не начнутся, то могут запуститься «опасные процессы для существования Украины».

В украинской разведке заявили, что информацию о боевых действиях могут «искажать в своих интересах» разные политики. Встреча Буданова* в Верховной раде состоялась в закрытом режиме, а все сказанное им находится под грифом секретности, добавили в пресс-службе ГУР.

Распространение сведений о содержании секретных совещаний «вредит безопасности государства», указали в Киеве.

«Украинская правда» со ссылкой на источник заявляла, что на закрытом заседании в Раде Буданова* спросили, «сколько еще времени есть» у украинцев. Главный разведчик, по данным издания, сказал, что «если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».



* Признан террористом и экстремистом в России.