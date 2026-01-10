Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может уничтожать тяжелые объекты на Украине. Среди них и бункер, где укрывается президент этой страны Владимир Зеленский со своими приспешниками, сообщает « Царьград » со ссылкой на заявление израильского военно-политического эксперта Якова Кедми.

«Орешник» может уничтожить разные стратегические объекты. Среди них система, стоящая на границе в Чопе в Закарпатской области, по которой поезда идут на Украину, туннель, который размещен в Карпатах.

«Одесский порт может превратить в пыль одной ракетой. Все, что угодно — уничтожать мосты через Днепр, железнодорожные узлы, все, что угодно. Ее эффективность огромна», — подчеркнул Кедми.

Он добавил, что в ядерном исполнении «Орешник» может нанести катастрофический, решительный удар по военным и стратегическим системам любого государства Европы. При запуске ракеты из Калининграда, время подлета до британского Лондона будет пять минут или меньше.

