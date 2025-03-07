сегодня в 15:39

Казахстан ведет переговоры с Украиной по атаке ВСУ на КТК

Власти Казахстана проводят консультации с Украиной по дипломатическим каналам после атаки беспилотников ВСУ по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает ТАСС .

Данных о претензиях к каким-либо сторонам у Минэнерго Казахстана еще нет. После атаки КТК проводит ремонт своими силами, рассказал вице-министр энергетики страны Алибек Жамауов.

«По информации, предоставленной самим КТК, данный ущерб вычисляется, на данный момент консорциум сам за свой счет проводит реконструкцию и ремонт данной станции», — уточнил Жамауов.

Украинские дроны атаковали КТК в феврале. Для нападения использовались 7 БПЛА. На объекте разрушена крыша, поражена система пожаротушения ГТУ, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка, кабели и кабельная эстакада.