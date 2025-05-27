Кашеварова заявила о «пресмыкавшихся» перед ВСУ предателях среди курских жителей

Среди жителей Курской области есть люди, которые «пресмыкались» перед украинскими военными во время их вторжения в регион, заявила журналистка и общественница Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале . По ее словам, такие граждане могли «вольготно» жить во время оккупации.

«Как оказалось, что вольготно в своих домах проживали в основном те из местных, кто пресмыкался перед врагом. А такие были, и они живы. И им также положены выплаты и другая помощь от государства», — написала Кашеварова.

По словам журналистки, те из жителей Курской области, которые не одобряли действия ВСУ, проживали в домах группами. Украинские военные почти не давали им продуктов, добавила Кашеварова.

Ранее стало известно о смерти пожилого мужчины, над которым на видео издевались украинские военные в Судже. Тело расстрелянного дедушки, с августа 2024 года считавшегося без вести пропавшим, нашли в населенном пункте Гоголевка.