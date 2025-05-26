Украинские военнослужащие расстреляли пожилого мужчину, над которым издевались в Курской области. Тело Александра Гусарова, считавшегося пропавшим без вести с августа 2024 года, обнаружили в населенном пункте Гоголевка, сообщает Mash .

Дочь убитого пенсионера рассказала, что узнала о смерти отца от российских военнослужащих, которые вели зачистку от ВСУ села Гоголевка в пригороде Суджи. Всех выживших мирных жителей эвакуировали из населенного пункта, однако Гусарова среди них не было.

Бойцы ВС РФ обнаружили тело дедушки лишь в апреле, а затем передали его дочери, которая опознала отца по одежде, рукам и ногам. Пожилого мужчину кремировали 1 мая.

11 августа прошлого года Александр Гусаров искал российских военных в селе Заолешенка, но заблудился и наткнулся на бойцов ВСУ в нацистской форме. Украинские военные издевались над пенсионером и кричали ему «Иван, иди пей водка» и обзывали «швайне». Все это время близкие надеялись, что дедушка смог спастись.