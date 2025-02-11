Картаполов: Украина идет по стопам Гитлера, снижая возраст для мобилизации в ВСУ

Снижение возраста для мобилизации в ВСУ свидетельствует, что власти Украины идут по стопам нацистского диктатора Адольфа Гитлера, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, такой сценарий не помешает российским войскам достигнуть целей СВО, сообщает SHOT .

Парламентарий напомнил, что в Великую Отечественную войну рейхсканцлер отправлял юных членов Гитлерюгенда в бои с советскими войсками. По мнению Картаполова, сейчас складывается аналогичная ситуация, но на фронт хотят отправлять уже молодых украинцев.

«Ничего это не изменит. Наши войска продолжат выполнять задачу, которую поставил верховный главнокомандующий», — считает законодатель.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в стране создают спецконтракт, чтобы в армии могли служить молодые люди от 18 до 25 лет. Взаимен новобранцев начнут предлагать высокую зарплату и социальные льготы. Украинский президент утверждал, что речь идет не о мобилизации, а о «добровольной службе» молодых украинцев в войсках.

Сейчас в ВСУ мобилизуют молодых людей после достижения ими 25-летнего возраста. На Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация.