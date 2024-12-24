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Картаполов: прогноз Орбана о конце конфликта в 2025 г на Украине сбудется

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном завершении конфликта на Украине в 2025 году. Он не стал исключать такой прогноз, сообщает РИА Новости .

Орбан ранее заявил, что украинский кризис подойдет к концу в 2025 году. По его словам, российско-украинский конфликт закончится либо миром, либо «уничтожением одной из воюющих сторон».

Картаполов заявил, что подобный исход событий исключать нельзя. Он отметил, что «Орбан знает, что говорит».

«Давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», — сказал Картаполов.

Он добавил, что завершение конфликта в следующем году вполне возможно.