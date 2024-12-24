Виктор Орбан: российско-украинский конфликт закончится в 2025 году

Конфликт на Украине завершится в следующем году. Такой прогноз сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet.

По словам политика, кризис завершится либо заключением мирного соглашения между Киевом и Москвой, либо «уничтожением одной из воюющих сторон».

Также Орбан рассказал, что США и Европа потратили на вооруженный конфликт около 300 млрд евро. По словам главы правительства Венгрии, эти средства можно было бы потратить на повышение уровня жизни в Европе, «обуздать миграцию» и создать «новую европейскую систему обороны».

«Но эти деньги были потрачены впустую», — заключил Орбан.

Он добавил, что вооруженный конфликт привел лишь к гибели людей и разрушению инфраструктуры на Украине. Политик считает, что страна не сможет обеспечить себя в экономическом плане в будущем.

Орбан надеется на то, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США, конфликт удастся решить.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз проиграла конфликт на Украине. По его словам, Россия продвигается вперед.