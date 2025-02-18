Картаполов ответил, кого из россиян планируют освободить от срочной службы

Депутаты Госдумы планируют добиться изменений в законе, чтобы участников спецоперации, отслуживших полгода после добровольного заключения контракта с Минобороны, освободили от срочной службы в армии. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, этот вопрос могут рассмотреть в ходе весенней сессии, сообщает ТАСС .

Картаполов добавил, что с началом военной операции был «значительно усовершенствован военный пакет» и принято свыше 120 новых законов.

«Но нам еще предстоит решить ряд проблем: <…> это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее 6 месяцев воевали в ходе специальной военной операции», — сказал парламентарий в ходе выступления на пленарном заседании.

Глава комитета Госдумы полагает, что эта инициатива станет правительственным законопроектом. По словам Картаполова, в нижней палате парламента считают «абсолютно справедливой» идею освободить добровольцев СВО от призывной службы в войсках.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об исполнении решения о призыве в армию в течение года. Проект разработали депутаты во главе с Андреем Картаполовым.

