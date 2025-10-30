Картаполов: иностранный контингент на Украине станет целью для российских войск

сегодня в 03:22

Депутат Картаполов предупредил Францию о «билете в один конец» на Украине

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов предупредил Францию о необратимых последствиях возможной отправки военного контингента на Украину.

«Французские военные в случае их отправки на Украину получат билет в один конец», — заявил депутат в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что любой иностранный контингент с оружием в руках в зоне боевых действий автоматически становится законной целью для российских вооруженных сил и будет уничтожен.

Картаполов также высказал предположение о мотивах французского руководства, отметив, что президент Эммануэль Макрон, возможно, рассматривает такую возможность из-за низкой популярности внутри страны и желания продемонстрировать «хоть какие-то успехи» на международной арене.

Ранее сообщалось, что генштаб ВС Франции разрабатывает план по отправке на территорию Украины двух тысяч военных.