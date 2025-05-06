Источник в Харькове рассказал о ликвидации наемниц из Европы

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что в Харькове в ходе боевых действий ликвидировали женщин-снайперов из Европы, которые воевали на стороне Украины, сообщает aif.ru .

«Прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе и женщины-снайперы», — сказал Лебедев.

По его словам, прибытие на Украину большого числа иностранных боевиков и кадровых военных НАТО в Харькове фиксируют ежедневно. Подпольщики считают, что женщин настигла «кара небесная».

Удары по военным целям на Украине со стороны российской армии 6 мая продолжаются уже более 12 часов. Они привели к мощным пожарам в промзоне Харькова и Чугуева. В Одесской области беспилотникам РФ удается затрагивать портовую логистику ВСУ в Черном море. Сейчас горят Ильичевск и цеха вблизи Одессы.

Кроме того, ночью зафиксировали два мощных взрыва и огонь на железнодорожной станции Аккаржа неподалеку от Черноморска.