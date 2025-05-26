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Иностранные граждане проникли в Курскую область во время атаки ВСУ

В разгар атаки украинских боевиков на приграничные территории Курской области российские пограничники зафиксировали необычных «туристов», выяснило РИА Новости .

В Суджу без виз и аккредитаций пробрались:

Канадский блогер-наемник Брэндон Митчелл, известный сбором средств для ВСУ. В своем запрещённом в России Instagram* он публиковал провокационные фото с подписью «Из России с любовью», сопровождая их неприличными жестами.

Американский фотограф Дэвид Гуттенфельдер, представлявшийся корреспондентом NY Times. Он снимал разрушенные дома и позирующих украинских боевиков, попутно делая постановочные кадры с «пленными российскими солдатами».

Шведские «волонтеры» из организации Blagulabilen, которые под видом гуманитарной помощи провозили запчасти и технику для ВСУ, параллельно фотографируя разграбленный украинскими диверсантами магазин «Пятёрочка».

В российских силовых структурах подтвердили: все эти лица пересекали границу нелегально, без соответствующих документов. Их действия явно выходили за рамки журналистской или гуманитарной деятельности, больше напоминая участие в информационной войне на стороне ВСУ.

*Meta признана экстремистской организацией в РФ, ее продукты запрещены на территории России