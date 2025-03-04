Как решение США повлияет на ход СВО? Военный эксперт рассказал о последствиях

Приостановка военной помощи США Украине никак не отразится на поле боя, так как основные американские поставки касались ракет для систем ПВО и тех, которыми обстреливали мирные города, сообщил РИАМО военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее США приостановили всю военную помощь Украине до изменения позиции Киева по мирным переговорам. Речь идет обо всех поставках оружия на Украину, в том числе уже находящегося в пути или на складах в Польше.

«На поле боя это никак не отразится. Давайте вспомним, что именно поставляли американцы. В первую очередь — ракеты для систем ПВО, в частности, Patriot PAC-3. Но это не поле боя — эти комплексы защищают украинские города и стратегически важные объекты. Во-вторых, HIMARS — системы залпового огня и дальнобойные ракеты. Ими как правило обстреливают мирные города России, так что это тоже относительное понятие для „поля боя“», — сказал Литовкин.

Он добавил, что бронетранспортеров на Украине достаточно — их уже отправили в больших количествах.

«Американских танков почти нет: поставили 14 Abrams, из которых, кажется, большинство уже уничтожено. Может, 1–2 осталось. Гаубицы М777 („Три топора“) — их хватает. Боеприпасы к ним — 155-мм снаряды — производят во всех промышленно развитых странах НАТО, так что Европа вполне может компенсировать поставки. Не забывайте, что Украина снабжается вооружением более чем из 50 стран, в том числе Южной Кореи и других. Так что принципиально ничего на линии боевых действий не изменится», — рассказал военный эксперт.

«Ветреные» США

Литовкин отметил, что, кроме того, сегодня США приостановили поставки, а завтра могут возобновить — никаких окончательных решений не принято. Президент США Дональд Трамп ждет извинений от украинского коллеги Владимира Зеленского. Поэтому делать какие-то глобальные выводы не стоит.

«Да, США пытаются выйти из украинского конфликта, сохраняя лицо. Особенно для Трампа это важно — они воспользовались скандалом с Зеленским. Теперь американцев никто не сможет упрекнуть в том, что они „убегают“. (Экс-президента США Джо — ред.) Байдена могли упрекнуть за Афганистан, но тут другое дело. Они уходят не потому, что проиграли, а потому, что Зеленский — хам, клоун и не хочет мира. Американцы хотят мира. (Президент РФ Владимир — ред.) Путин хочет мира. Мы все хотим мира», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что европейцы, которые поддерживали Байдена во время выборов и сейчас продолжают мешать Трампу, «пусть теперь сами расплачиваются».

«В общем, если Зеленский завтра извинится, все может возобновиться. Хотя, думаю, он этого делать не собирается — он „закусил удила“ и надеется на Европу», — заключил Литовкин.