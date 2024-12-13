Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в направлении Часова Яра

«Я благодарен нашим воинам за эффективную оперативно-боевую деятельность. Так держать!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что противник предпринял неудачную попытку спрятаться в лесном массиве, воспользовавшись особенностями местности. В результате боев двое украинских военнослужащих были убиты, еще один взят в плен.

Глава республики отметил, что военнопленного зовут Григорий Кужель. Он является мобилизованным бойцом 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

По словам бойца ВСУ, боевая подготовка длилась всего 20 дней. В подразделении Кужеля царит напряженная атмосфера. В условиях напряженной обстановки на передовой его сослуживцы часто прибегают к употреблению алкоголя и наркотиков.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о присвоении директору Росгвардии Виктору Золотову высшего звания Героя России.