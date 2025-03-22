К ликвидации пожара нефтебазы на Кубани привлекли пожарные поезда
Четыре пожарных поезда тушат горящую нефтебазу на Кубани
Четыре пожарных поезда привлекли к тушению горящей нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края,сообщает оперативный штаб региона.
«Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия», — сказано в сообщении.
Сейчас огонь распространен на площади 1250 кв. метров.
Пожар возник после атаки беспилотников ВСУ на предприятие в среду утром.