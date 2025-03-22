К ликвидации пожара нефтебазы на Кубани привлекли пожарные поезда

Четыре пожарных поезда тушат горящую нефтебазу на Кубани

Четыре пожарных поезда привлекли к тушению горящей нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.

«Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия», — сказано в сообщении.

Сейчас огонь распространен на площади 1250 кв. метров.

Пожар возник после атаки беспилотников ВСУ на предприятие в среду утром.