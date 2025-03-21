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Превышение концентрации вредных веществ выявили у горящей нефтебазы на Кубани

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ — бензола и диметилбензола — обнаружили в станице Кавказской в Краснодарском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

Станица Кавказская находится рядом с горящей нефтебазой. В соседнем Кропоткине нарушена ПДК по бензолу.

Минувшей ночью на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края случился взрыв. Там пострадали два человека.

Пожар охватил площадь в 10 тыс. «квадратов». Во время тушения были разгерметизированы резервуары, взорвались нефтепродукты, была выброшена горящая нефть.