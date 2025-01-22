Юнармейцы встретились с бойцом СВО и его собакой в Подмосковье

Организаторами выступили молодогвардейцы Серебряных Прудов.

Василий — командир взвода связи. В зоне СВО уже третий год. Его важная задача на фронте — обеспечение бесперебойной, и, самое важное, безопасной связью. И в первый год в этом ему помогала метиска Ника. Она показывала, где обходить мины, сигнализировала об атаках и даже была ранена. Сейчас Ника живет в Серебряных Прудах и громким лаем реагирует только на звук пролетающего вертолета.

«Она очень много сделала на фронте, стала не просто боевой собакой, а другом, товарищем, членом семьи. Мать — так мы ее называли во взводе. Когда ее ранили, мы все очень за нее переживали, и я пообещал ей, что отвезу туда, где безопасно», — сказал Барада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил военный госпиталь в Солнечногорске, где пообщался с бойцами СВО, которые проходят лечение в медучреждении. Глава региона ответил на множество вопросов военнослужащих, а также обсудил с ними строительство новых дорог.