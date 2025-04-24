Яркая вспышка и взрыв: жители Коломны сообщили о беспилотнике

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Жители Коломны этой ночью рассказали о звуках работы ПВО и возможно сбитом дроне, еще они сняли видео яркой вспышки и звуков взрыва, сообщает Baza .

На видео, видимо, с камеры наблюдения, показан двор частного дома, который озаряется яркой вспышкой, а затем слышится грохот взрыва.

Ранее план «Ковер» из-за атаки дронов объявили в двух аэропортах — подмосковном Жуковском и калужском Грабцеве. Воздушные гавани не принимали и не отправляли авиарейсы.

Минобороны России заявило, что прошлой ночью над Московским регионом сбили два БПЛА.