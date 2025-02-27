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Якуты могли угнать у украинцев немецкий танк Leopard-2 в зоне СВО

В зарубежном сегменте Сети распространяется видеоролик, где бойцы-якуты ВС РФ, предположительно, угнали у противника немецкий танк Leopard-2, сообщает «Военная хроника» .

На видео солдаты сидят на танке, который защищен маскировочной сеткой, они явно чему-то радуются. Рядом стоят другие люди.

Ранее ВС РФ ликвидировали немецкий танк Leopard на красноармейском направлении СВО. Его уничтожили с помощью дронов.

Танк Leopard-2 – это немецкий основной боевой танк второго поколения. Первая серийная модель была передана армии ФРГ 25 октября 1979 года.