Военкор Андрей Филатов и сопровождавшие его люди не выходят на связь после того, как они попали под удар украинского FPV-дрона под Красноармейском (украинское название города — Покровск), утверждает Telegram-канал «Курсы тактической медицины» . По его данным, связь с журналистом потеряли «рано утром», однако на странице Филатова выходили посты до и после полудня 25 июля.

Как пишет канал, на месте удара БПЛА по Филатову нашли личные вещи, мотоцикл и прикрепленную к нему камеру. Военкор и автор Telegram-канала «Репортер Filatov», по имеющимся данным, не поступал ни в один из госпиталей.

«Новости пока что приходят очень плохие… ждем подтверждения», — сообщают «Курсы тактической медицины» с более чем 47 тысячами подписчиков.

Вместе с тем Telegram-канал «Пионер запаса» утверждает, что по ситуации с Филатовым пока «нет никакой точной информации».

«Все ближайшее окружение еще не знает точной информации, но всякие м**** уже похоронили Андрюху, и высказываются очень нехорошими словами», — говорится в посте «Пионера запаса» с 32,5 тысячи подписчиков.

На днях украинские СМИ сообщали, что в Красноармейск зашли российские диверсанты, прорыв которых едва не вызвал «катастрофу» для обороняющихся.