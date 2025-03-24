Известные боевики: убиты москвич и пермяк, воевавшие за РДК*
В зоне СВО ликвидированы двое уроженцев Москвы и Перми, которые в составе террористического «Русского добровольческого корпуса»* воевали против армии России. Одним из убитых оказался известный боевик Антон «Турист» Зырянов**, следует из некрологов в Telegram-канале террористического формирования.
Зырянов**, 29-летний уроженец Перми, погиб в столкновении с российскими военными в феврале 2025 года. В некрологе его называют одним из ключевых лиц «РДК»*. Он воевал с 24 февраля 2022 года, участвовал в нападениях на Белгородскую и Брянскую области. В террористическом объединении был командиром разведывательно-диверсионной группы.
Второй погибший — уроженец Москвы с позывным «Трицак», прибывший на Украину «чуть более года назад». Был заместителем командира штурмового взвода.
Боевиков похоронили на Украине.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Признан террористом по решению Росфинмониторинга.