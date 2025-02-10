Из Павловского Посада отправят очередной гуманитарный конвой в зону СВО

С 20 по 27 февраля 2025 года состоится очередной выезд гуманитарного конвоя в зону проведения СВО. Гуманитарная помощь будет доставлена в более чем 80 подразделений, где служат ребята, призванные от Павлово-Посадского военкомата проходящие службу в Курской и Белгородской областях, а также в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все грузы сформированы на основе запросов бойцов.

Поездка организована в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданного главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым.

В штабе, который находится в местном отделении партии «Единая Россия» и совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжается прием запросов от наших земляков, находящихся в зоне СВО.

Более подробно можно узнать информацию по телефону: 8 (916) 712-05-45.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.