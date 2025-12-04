Из Ленинского отправили полсотни коробок с гумпомощью в зону СВО

«Мы работаем системно: собираем чистую, опрятную одежду в хорошем состоянии, вещи подписываем, продукты выбираем длительного хранения. Очень важно, что помощь формируется целенаправленно — отправляем то, в чем действительно нуждаются наши бойцы. Школа поддерживает обратную связь с получателями помощи: участники СВО присылают благодарственные письма и видео», — отмечает заместитель директора по воспитательной работе Лопатинской школы Алена Кокоева.

На протяжении четырех лет Лопатинская школа проводит благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В преддверии Нового года из школы были отправлены 50 коробок, что составляет почти 300 килограммов. В состав гумгруза вошли продукты длительного хранения и подарки. Кроме того, директор школы Инга Фархатова провела урок «письмо солдату».

«Дети очень активно включаются в процесс формирования гумпомощи: ученики 1–4 классов рисовали открытки и писали письма. Один из классов прислал в коробке церковную свечку с подписью «Будьте здоровы» — это тронуло нас всех. Дети пишут письма даже на переменах: всего мы отправили около 1000 писем от учащихся», — рассказала заместитель директора по начальным классам Ольга Гончарова.

Она также отметила, что для поддержки патриотического воспитания в школе регулярно проводятся «Уроки мужества» — в формате классных часов их ведут педагоги и ветераны специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.