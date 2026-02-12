Из Ленинского округа отправили партию гуманитарной помощи защитникам Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества 11 февраля активисты местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Ленинского городского округа отправили собранную партию гуманитарного груза. Акция прошла в рамках губернаторского проекта «Доброе дело — нашим защитникам». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Мы отправляем помощь практически каждые две недели. Жители Ленинского округа всегда активно откликаются и участвуют в сборах, понимая, насколько это важно. Сегодняшняя акция — яркое тому подтверждение: наш тыл всегда готов поддержать тех, кто находится на передовой», — приводятся в сообщении слова руководителя местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полины Романовской.

Весь груз доставлен в распределительный центр в Одинцово, откуда в кратчайшие сроки он будет передан бойцам в зону специальной военной операции и на новые территории.

Участие в сборе и подготовке груза приняли неравнодушные жители округа, представители депутатского корпуса и члены местной Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Гуманитарный проект «Доброе дело» был запущен в 2022 году по инициативе школьников из Одинцово и поддержан губернатором Андреем Воробьевым. За четыре года он объединил тысячи жителей региона, а география помощи значительно расширилась. Сегодня грузы направляются не только в зону СВО, но и жителям Белгородской и Курской областей, вынужденным переселенцам, населению новых и приграничных регионов. Кроме того, поддержку получают ветераны, многодетные семьи и другие категории граждан Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.