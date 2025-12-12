Из Краматорска выезжают жители из-за приближения фронта

Ведущие к городу трассы минируются, а на обочинах устанавливаются антидроновые сети для защиты от регулярных атак FPV-дронов.

Согласно обнародованным данным, расстояние от текущей линии фронта до окраин Краматорска составляет около 14 километров, что делает город потенциальной мишенью для беспилотников. На этом фоне из населенного пункта, по информации канала, начался активный выезд местных жителей.

Российские войска, как утверждается, продолжают приближаться к городу.

Ранее сообщалось об освобождении Северска.

