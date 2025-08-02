Историческая часть Волчанска перешла под контроль ВС РФ

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Российские подразделения полностью очистили северное побережье реки Волчьей в Волчанске, вытеснив украинские силы на южный берег, сообщает ТАСС.

По данным военного эксперта Андрея Марочко, несмотря на попытки ВСУ контратаковать с юго-западного направления, российские войска прочно удерживают освобождённые территории, включая стратегически важный район автовокзала.

Река Волчья теперь служит естественным оборонительным рубежом, затрудняющим продвижение противника. Как отмечают аналитики, российские бойцы не только закрепились на северном берегу, но и создали плацдарм на южном, что открывает возможности для дальнейшего наступления.

Ранее в июле сообщалось о зачистке 1,5 тыс. кв. метров городской территории и улучшении тактического положения ВС РФ в этом секторе фронта.

Волчанск, основанный в XVIII веке, изначально развивался на правом берегу реки. Его освобождение стало частью масштабной операции по закреплению успехов РФ в Харьковской области.