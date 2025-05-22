Искалеченного бойца СВО, которого бросила жена, отправили домой

Бойца СВО Александра Волкова из села Щелкун Свердловской области выписали из больницы. После серьезного ранения его бросила супруга, поэтому мужчина вернулся в родной дом под крыло матери, сообщает URA.RU .

Волков получил тяжелую минно-взрывную травму. В больнице Санкт-Петербурга его голову буквально собрали по частям. После двух недель комы его бросила жена, однако боец не злится на нее. Он надеется пройти реабилитацию, чтобы на своих ногах провести сына в первый класс.

Позже оказалось, что у Волкова возникли проблемы с получением удостоверения ветерана боевых действий. Когда об этом узнали в Центральном военном округе, то тут же решили проблему.

«Оглядываясь назад, я сам поражаюсь, как смог выстоять. Операции. Отчаяние. Казалось, что выхода нет. Но потом, попав в руки настоящих профессионалов, у меня появилась цель — мои дети», — рассказал боец.

Врачи прогнозировали, что Волков будет полностью недееспособен. Однако благодаря реабилитации в екатеринбургской клинике мужчина не только встал, но и начал ходить, опираясь на трость.

Ранее мать погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Нина Николаевна смогла добиться признания данного факта и компенсации за смерть сына только через суд. Это первый подобный процесс, который закончился в пользу родственников.