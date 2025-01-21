«Интересные» флаги нашли в детском лагере в Часовом Яре, где засели ВСУ

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Американские флаги нашли в удерживаемом ВСУ детском лагере в Часовом Яре

Российские войска штурмуют позиции ВС Украины в здании детского лагеря на юго-востоке Часова Яра (ДНР). Военкор Влад Андрица заявил, что в одном из корпусов здания нашли развешенные флаги США, сообщает RT .

В Сети также опубликовано видео удара по зданию лагеря, в котором засели украинские военные. Бойцы спецназа «Ахмат» несколько раз предлагали украинцам сдаться, однако бойцы ВСУ отказались. После этого по их укреплениям нанесли удар.

14 января власти ДНР сообщали, что российская армия выбила украинских военных из огнеупорного комбината в Часовом Яре.

Ранее командир штурмового отряда «Ахмата» с позывным Горец заявил, что считает неправильным недооценивать ВСУ. По словам бойца чеченского подразделения, «против нас стоят очень серьезные ребята».