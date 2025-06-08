Иностранные журналисты осмотрели фуры с телами бойцов ВСУ в Брянской области

В Брянской области стоят фуры-рефрижераторы с телами погибших бойцов Вооруженных сил Украины, которые Москва готова передать Киеву. Грузовики с телами уже успели осмотреть иностранные журналисты, в том числе из Голландии, Германии и стран Латинской Америки, пишет ТАСС .

К месту, где стоят грузовики с телами погибших украинских солдат, приехали в том числе французские, арабские и итальянские корреспонденты, а также несколько съемочных групп. Журналистам показали тела, находящиеся в фурах.

Два человека в защитных белых костюмах синхронно открыли двери фуры-рефрижератора и показали содержимое. Представители зарубежных СМИ смогли увидеть десятки белых мешков, внутри которых находятся тела погибших украинских военных.

Днем 8 июня начнут движение репатриационные поезда, внутри которых также находятся тела погибших украинцев.

«В настоящее время, буквально через один час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих. С тем, чтобы выполнить обещание российской стороны, которое мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле. А именно — вернуть более 6000 тел погибших, найденных в зоне СВО», — цитирует РИА Новости заявление представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд возобновившихся мирных переговоров между Москвой и Киевом, в ходе которого Россия предложила Украине забрать более 6 тысяч тел погибших военных ВСУ в рамках гуманитарной акции.

Россия в соответствии с договоренностями уже успела доставить первую партию тел к месту передачи, однако Украина резко изменила планы и перенесла процедуру по приему тел и обмен военнопленными и ранеными на неопределенный срок.