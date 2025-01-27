Иностранные военные на Украине станут целью для российских войск

Иностранный контингент на Украине станет военной целью России, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Любой контингент вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России — военная цель с вполне понятными последствиями», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский призвал страны Запада и США разместить на Украине миротворцев.

Эту идею назвали «концом Украины».