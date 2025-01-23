Журналист Боуз о миротворцах на Украине: Зеленский знает, что это конец

«Он знает, что это конец», — написал Боуз в посте, размещенном в соцсети X.

21 января Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что Украина нуждается в миротворческом контингенте вдоль линии фронта «для обеспечения безопасности», но это невозможно без участия США.

Заявление украинского лидера вызвало большой резонанс: оно может повлиять на геополитическую ситуацию в регионе. Боуз опубликовал видео с выступления Зеленского в соцсетях.

Кроме того, глава киевского режима высказал сомнения в том, что представители Евросоюза смогут присутствовать на переговорах по Украине и добавил, что не уверен в намерениях президента США Дональда Трампа вести диалог с РФ.

Ранее Зеленский также заявил, что Киев не готов соглашаться на сокращение ВСУ в 5 раз.