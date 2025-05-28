«Идите на***»: нетрезвый житель Подмосковья обратился к БПЛА ВСУ во время атаки

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Выпивший житель Подмосковья обзывался на украинские беспилотники во время атаки

Подвыпивший житель Московской области агрессивно обращался к украинским беспилотникам. Ночью противник предпринял попытку нанести удары по региону, сообщает Baza .

«За****. Сколько можно? За****. Прекращайте!» — прокричал нетрезвый мужчина.

Он сказал вслед украинским беспилотникам, что не хочет этого. Ему не нравится случившееся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ночью ВСУ подвергли регион ударам БПЛА. Российские средства ПВО уничтожили воздушные цели в 12 округах.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — сказал Воробьев.