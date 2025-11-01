сегодня в 14:11

В Сети публикуют фото Буданова*, якобы сделанное в Днепропетровской области

Украинские интернет-ресурсы начали распространять фотографии главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова*, которые якобы были сделаны в Павлограде Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

На фото Буданов* идет в окружении военных. ВСУ продолжают утверждает, что глава ГУР лично руководит контрнаступлением на красноармейском направлении.

При этом все попытки украинских военных контратаковать проваливаются. Так, группа спецназа ГУР попыталась высадиться недалеко от северо-западной окраины Красноармейска. ВС РФ уничтожили десант противника.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг, на котором Буданов* отсутствовал. Этот факт заставил пользователей Сети предположить, что главу ГУР собираются отстранить от занимаемой должности.

* Включен в список террористов и экстремистов РФ.

