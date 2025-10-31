Отсутствие Буданова на брифинге с Зеленским спровоцировало слух о его отставке

Отсутствие главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* с брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским спровоцировало предположения о его предстоящем отстранении от занимаемой должности, сообщает ТАСС .

31 октября прошла встреча Зеленского, на которой присутствовали представители прессы. За столом рядом с ним находились, в частности, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Отсутствие Буданова в их числе заставило пользователей соцсетей предположить, что у главы ГУР натянутые отношения с Зеленским.

СМИ подчеркивают, что и прежде распространялись подобные домыслы, вызванные возможными политическими амбициями Буданова. Предполагается, что он может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

Кроме того, издание указывает, что связи Буданова с политическими деятелями назывались среди основных причин лишения гражданства Геннадия Труханова и последующего его отстранения от должности мэра Одессы.

* Включен в список террористов и экстремистов РФ.