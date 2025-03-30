Хозяин приюта хаски ранен при обстреле Белгородской области

Хозяин приюта хаски Роман из Шебекина ранен во время обстрела Белгородской области. Мужчина остается в тяжелом состоянии, сообщает SHOT .

Роман защищал границу в составе батальона «Барс-Белгород», когда попал под обстрел противника. У него диагностировали ушиб головного мозга, ранения рук и ног осколками.

Он находился на ИВЛ, несколько раз Романа вводили в искусственную кому. Врачи продолжают бороться за его жизнь в реанимации.

Основателя приюта для потерявшихся и покинутых хаски знает вся страна. В июне 2023 года он отказался эвакуироваться из обстреливаемого города без своих собак.

Появилось много желающих помочь Роману после такого трогательного поступка. В итоге он смог перевезти приют в безопасное место, а сам вступил в добровольческий батальон.

26 марта в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Ее съемочная группа подорвалась на украинской мине. Военкору было 35 лет. Кроме того, тяжелые ранения получил оператор Дмитрий Волков.