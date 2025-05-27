Хочет загладить грехи: адвокат Пашаев попросил отправить его на СВО

Арестованный за мошенничество на СВО Пашаев попросил отправить его на фронт

Арестованный за мошенничество в зоне СВО скандальный адвокат Эльман Пашаев попросил отправить его на спецоперацию. Там юрист хочет загладить собственные грехи, сообщает SHOT .

Донецкий суд 27 мая рассмотрит дело Пашаева. Защита мужчины подготовила соответствующее ходатайство.

Пашаева могут отправить в колонию на 10 лет. Военные следователи обвиняют его в попытке крупного мошенничества и в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-юрист в начале 2024 года мог ввести в заблуждение мужа «Королевы марафонов» Алексея Блиновского.

Пашаев, предположительно, пообещал за крупную сумму денег избавить звездную чету от уголовного преследования. Когда соглашение было достигнуто, адвокат обманом заполучил более 47 млн рублей. При этом фактической возможности выполнить обещанное у юриста не было.

Правоохранители пресекли аналогичную попытку мошенничества со стороны адвоката: он собирался выманить около 15 млн рублей у другого мужчины подобным образом.