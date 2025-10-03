Хлопки у НПЗ: Орск попал под удар украинских дронов

В районе одного из предприятий Орска был слышен хлопок. Предположительно, украинские боевики атаковали НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», сообщает Telegram-канал ORSK.RU .

В городе слышен вой сирен. Глава Орска Артем Воробьев обратился к жителям с просьбой не выходить на улицу из-за атаки вражеских дронов. Он также призвал не поддаваться панике. Из некоторых школ города детей отправили по домам.

«В настоящий момент работают силы министерства обороны. Просьба не выходить на улицу и не подходить к окнам», — написал Воробьев в Telegram-канале.

По данным Baza, в черте города упали минимум два дрона. В результате падения возгорания не произошло, пострадавших нет.

