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Хинштейн: ВСУ ударили по дому культуры в Курской области

Украинцы нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, один из них пришелся по дому культуры, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«На данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По ее словам, в результате ракетного удара в районе пострадали только мирные гражданские объекты. Осколки посекли стены и выбили окна в школе-интернате (всех детей ранее эвакуировали), отделении почты, ТЦ. Предварительно, еще выбиты окна в жилом доме.

Врио главы области уточнил, что из-за атаки случился незначительный обрыв участка газовой трубы. Специалисты начали ремонт, его завершат в течение нескольких часов. Газоснабжение в домах было восстановлено.

«На месте находится глава Рыльского района, с которым держу постоянную связь. В четверг на место ЧП отправятся ремонтные бригады, чтобы помочь и оценить масштаб разрушений», — добавил Хинштейн.