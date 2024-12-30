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Хинштейн: во Льгове при обстреле серьезно поврежден дом и ЛЭП

В результате ракетного обстрела Вооруженных сил Украины во Льгове Курской области сильно пострадал многоквартирный дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

По его словам, серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом, всем жителям было предложено разместиться в пунктах временного размещения. Жители решили расселиться по родственникам.

Известно, что пострадала 86-летняя женщина. Ей в квартире посекло ноги осколками стекол.

В результате обстрела пострадали две линии электропередачи. В результате пришлось обесточить две улицы. В большинстве домовладений свет уже восстановлен.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Вечером 30 декабря на Курской области уничтожили четыре украинские ракеты.