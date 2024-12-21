Хинштейн: в больнице находятся 14 раненых при атаке ВСУ жителей Рыльска

сегодня в 22:18

Хинштейн рассказал о состоянии раненых в Рыльске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о состоянии раненых в Рыльске.

«Сейчас в больнице находится 14 рылян: слава Богу, почти у всех — повреждения незначительной тяжести», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Ранее было принято решение о перечислении семьям погибших при атаке ВСУ на Рыльск 1,5 млн рублей, пострадавшим — от 300 до 600 тысяч рублей.

ВСУ обстреляли Рыльск ракетами HIMARS накануне днем. Пять человек погибли, три здания в городе разрушены полностью.