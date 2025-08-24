Хинштейн: удары по Курской АЭС — мировая ядерная угроза

сегодня в 11:13

Ночью украинские боевики попытались нанести удар по Курской атомной электростанции. Это не только военное преступление, но и угроза ядерной безопасности, игнорирование границ международных конвенций, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Ночью средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ рядом с Курской АЭС. При падении беспилотник взорвался, из-за чего повредился трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание удалось потушить. Третий блок разгрузился на 50%.

Хинштейн отметил, что никто не пострадал. Радиационный фон на промышленной площадке Курской атомной электростанции и прилегающий территории в норме. Поводы для беспокойства отсутствуют.

Работники АЭС все так же работают в сложных условиях. Попытка сорвать стройку новой атомной электростанции и нанести вред — агония противника, считает врио губернатора Курской области.