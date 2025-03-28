Хинштейн: среди возвращенных ВСУ жителей Курской области есть 11-летний мальчик

Среди возвращенных из Украины жителей Курской области есть один 11-летний мальчик. Ему и еще пятерым согражданам нужна медпомощь, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Бригады скорой помощи отвезли возвращенных жителей Курской области в медучреждения. Доктора приложат усилия, чтобы их жизням ничего не угрожало.

Также Украина вернула много пожилых людей. Наиболее старшей женщине 92 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала, что в РФ вернулись еще 25 жителей Курской области, которых украинские солдаты вывезли в Сумскую область.