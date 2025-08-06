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Хинштейн: сотрудник «Мираторга» пострадал при атаке ВСУ по деревне Хитровка

Беспилотник ВСУ атаковал территорию АПХ «Мираторг», которая находится в деревне Хитровка Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что атака БПЛА была днем 5 августа.

По словам Хинштейна, из-за нападения пострадал 50-летний сотрудник предприятия. У него диагностировали слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. Мужчине оказали первую помощь, а после этого отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что прошлой ночью над российскими регионами сбили 51 дрон ВСУ.