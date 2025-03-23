Хинштейн сообщил о последствиях налета дрона ВСУ

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Женщина пострадала при атаке беспилотника в Курской области

Женщина пострадала при атаке беспилотника на поселок Конышевка в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

После атаки дрона ВСУ в населенном пункте загорелась хозяйственная постройка.

«Ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу». — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее Хинштейн раскритиковал работу главы Судженского района за низкую активность при сборе документов на жилищные серитификаты.