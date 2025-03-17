Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивную работу

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подверг критике главу Суджанского района Юрия Дмитрюкова в связи с пассивной работой. Заместитель временного руководителя региона Владимир Базаров сказал, что власти этой части региона замедляют процедуру работы над жилищными сертификатами, сообщает РБК .

Компетентные государственные органы Суджанского района не передали 511 дел. При этом остальные части Курской области со своей задачей успешно справились.

Хинштейн сказал, что так работать нельзя. Суджанский район пострадал во время атаки ВСУ больше всех, но его руководство эту работу провалило.

«Обращаясь к исполняющему обязанности главы района, предупреждаю об ответственности за эти действия», — сказал Хинштейн.

Губернатор Курской области сказал, что такая пассивность провоцирует увеличение социального напряжения. Хинштейн хочет, чтобы жители региона знали, где возникла проблема.

Ранее сообщалось, что до полного освобождения Курской области от ВСУ остался один населенный пункт — Горналь.